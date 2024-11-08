Минздрав планирует ввести цифровую идентификацию пациентов

В Казахстане на базе медорганизаций действуют 7 основных медицинских информационных систем, передаёт BaigeNews.kz. Их необходимо усовершенствовать и оптимизировать функционал. Информация, вводимая вручную, должна быть оцифрована путем интеграции данных, работать по принципу "одного окна". Также предусмотрено обеспечение онлайн-приема пациента врачом.

"В этом году в пилотном режиме запускается один из важных проектов - это цифровая идентификация пациентов. Ведь по этому поводу много претензий. Кроме того, в области медицины очень много справок, документов, которые также переводятся в цифровой формат. Планируется цифровизация учета и движения лекарственных средств и медицинских изделий. В целом будет усилен форматно-логический контроль частных медицинских информационных систем", - сказал вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов на пресс-конференции на площадке СЦК.