Из-за жалоб на длительное ожидание "скорой" Минздрав внёс изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности. Новшества вступают в силу с 1 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Вызовы этой категории касаются повышенного давления, повышения температуры, легких травм - состояний, не угрожающих жизни пациента, но требующих медицинского вмешательства.

С 1 мая мобильные бригады при поликлиниках будут работать с 8:00 до 20:00; вызовы 4 категории срочности будут перенаправляться мобильным бригадам ПМСП в рабочее время поликлиник; после 20:00 и в выходные дни все вызовы, как и прежде, будут обслуживаться бригадами скорой помощи.

"Как показывает статистика, более 50% вызовов скорой помощи относятся к 4 категории срочности и связаны с обострениями хронических заболеваний. Такие вызовы отвлекают ресурсы от пациентов с состояниями, представляющими угрозу жизни, которым необходима немедленная помощь. Изменения позволят оптимизировать нагрузку, сократить время ожидания и повысить эффективность всей системы СМП", - отметили в Минздраве.

Мобильные бригады ПМСП формируются из расчёта одна бригада на 25 тысяч населения. Они работают по месту проживания или фактического пребывания пациента, независимо от прикрепления.

В ведомстве сообщили, что механизм вызова скорой помощи остается прежним — набрав номер 103, граждане могут вызвать экстренную медицинскую помощь в любое время суток. В случаях, когда состояние пациента представляет непосредственную угрозу жизни, бригада скорой помощи приедет независимо от дня недели и времени суток.

"Время прибытия мобильной бригады ПМСП на вызов — до 60 минут. Для более срочных категорий предусмотрены нормативы: 10 минут — для вызовов первой категории, 15 — для второй и 30 — для третьей", - говорится в сообщении.

За первый квартал этого года службы скорой помощи в Казахстане обслужили свыше 2,1 млн вызовов. Наиболее многочисленные обращения были зарегистрированы по 4 категории срочности — 763 463 вызова, из которых свыше 518 тысяч обслужены мобильными бригадами ПМСП. Количество вызовов по 1 категории составило 104 443, по 2 категории — 642 312, по третьей — 574 580 вызовов.