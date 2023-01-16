Минздрав опроверг слухи о летальных случаях от "Цефтриаксона"

Фото: stopfake.kz

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что в Алматы скончались 18 человек после того, как получили инъекцию антибиотика "Цефтриаксон". В рассылке говорится, что препарат уже начали массово изымать из аптек. Эту информацию опровергли в Министерстве здравоохранения Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

"Карт-сообщений о нежелательных реакциях (жёлтые карты) "Цефтриаксона" с указанием летального исхода пациента не зарегистрировано. В Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК и его территориальный департамент по городу Алматы подобных жалоб не поступало", — сообщили в ведомстве.

"Цефтриаксон" — это антибиотик, который выписывают при широком спектре заболеваний, таких как сепсис, менингит, различные виды инфекций, пневмонии и других.

Этот препарат лицензирован в Казахстане и продаётся в аптеках.

Напомним, в Узбекистане после приёма препарата от ОРВИ умерли 15 детей. В партии лекарства "Док-1 Макс" обнаружили вещество этиленгликоль, который, если его принимать неправильно, может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Выяснилось, что препарат от простуды родители покупали самостоятельно или по рекомендации фармацевтов и давали детям в дозировке, существенно превышавшей норму.