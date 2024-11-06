Минздрав назвал решение проблемы кредиторской задолженности медорганизаций

Акмарал Альназарова рассказала, как будут оздоравливать финансовую устойчивость медорганизаций, передает BaigeNews.kz.

На брифинге после заседания правительства министр высказалась о кредиторской задолженности медицинских организаций. По ее словам она начала расти после пандемии, которая совпала с началом работы системы ОСМС. Анализ проблемы показал, что основная причина – это низкие тарифы. Их начали повышать и продолжат это делать в следующем году.

"Что касается оснащения, сегодня более 85% оснащенность медицинских организаций. Очень широко частный сектор представлен в части оказания медицинских услуг. Буквально на днях вы тоже были свидетелями, что мы привлекаем частные инвестиции, компании, которые сегодня по формуле "тарифы в обмен на инвестиции" будут поставлять дорогостоящее оборудование. В том числе для оказания лучевой диагностики, допустим онкологических пациентов. В текущем году более 80 миллиардов тенге было в рамках трансфертов общего характера выделено во все регионы страны на укрепление материально-технической базы", - подчеркнула министр.

Напомним, на заседании правительства министр здравоохранения рассказала о работе по раннему выявлению людей с инвалидностью. Для выявления риска заболеваний у новорожденных и детей до шести лет проводится четыре вида скрининга.