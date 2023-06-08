Минздрав: Напиток "Мистер Сидр" на территорию Казахстана не ввозили

Фото: УМВД России по Ульяновской области

Напиток "Мистер Сидр" в Казахстан не завозили, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Комитета госдоходов Минфина нашей страны, слабоалкогольная продукция "Мистер Сидр" производства ООО "АНДИ" (РФ) на территорию Казахстана не ввозилась, учетно-контрольная марка не выдавалась.

"Вместе с тем территориальным департаментам Комитета санитарно-эпидемиологического контроля даны поручения информировать импортеров и реализаторов алкогольной продукции о необходимости истребовать от поставщиков документы об оценке соответствия, подтверждающие безопасность продукции", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации распространяемой в СМИ, в напитке выявлено высокое содержание примесей метанола и этилбутирата, представляющих угрозу для жизни и здоровья, продукция находилась в нелегальном обороте.