Минздрав намерен отказаться от лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями

Казахстанцы с орфанными или редкими заболеваниями могут остаться без лекарств. Министерство здравоохранения рассматривает возможность передать закупку так называемых "орфанных" препаратов благотворительным фондам. В ведомстве подсчитали, на их приобретение тратится треть бюджета, выделяемого на амбулаторное лекарственное обеспечение граждан. Между тем, в фондах такое обязательство взять на себя не готовы. А перерыв в приеме лекарств для пациентов с пожизненной терапией опасен риском осложнения заболевания и даже смертью. Корреспондент BaigeNews.kz изучила проблему.

У Самата Рамазанова диагностирована наследственная аномалия – мукополисахаридоз. Болезнь поражает скелет и провоцирует задержку физического развития. Несмотря на недуг, мужчина старается не только вести активный образ жизни, но и помогает другим. На протяжении 8 лет он руководит общественным фондом пациентов с мукополисахаридозом и редкими заболеваниями "Жана Омир". К слову, он самый возрастной пациент с таким диагнозом в Казахстане. С передачей же обязательств по лекарственному обеспечению благотворительному фонду пациенты не смогут получать жизненно необходимые препараты регулярно, опасается Самат.

"Недавно мы узнали, что хотят 49 нозологий редких орфанных заболеваний, в том числе и нас, мукополисахаридоз, передать в благотворительные фонды. Первые два дня я был в стрессовом состоянии, так как столько лет государство поддерживало нас. Теперь хотят передать нас благотворительному фонду, поэтому мы крайне возмущены", - рассказывает генеральный директор общественного фонда.

В то же время, в пациентской организации "Өмірге сен" уверены, государство обязано обеспечивать скрининг молодых пар, поскольку рождение малышей с такими патологиями прогнозируемо. Глава фонда Сабиля Шугелова отмечает, если молодая семья не была предупреждена и готова к рождению ребёнка "орфанника", государство должно брать на себя обязательство по его пожизненному обеспечению необходимыми препаратами.

"Всё-таки надо запустить национальную программу скрининга молодых семей для профилактики. Второе, все пациенты, у которых есть такие диагнозы, имеют право и мы должны, так как у нас есть международная конвенция, гарантировать им это лечение. И если даже финансирование будет за счет фонда, надо продумать механизм, как эти средства будут переходить в Минздрав, как будет обеспечиваться пациент. Просто нужно поработать над этим вопросом, наше предложение - оставить финансирование всех препаратов за счет министерства здравоохранения", - делится глава общественного фонда "Өмірге сен" Сабиля Шугелова.

Организация поддерживает пациентов с тяжёлыми нервно-мышечными заболеваниями, такими, как спинальная мышечная атрофия, миастения, дистрофия Дюшенна. Большинство подопечных фонда получают лечение орфанными препаратами, в том числе спинразой, атаулуреном. Лекарства дорогостоящие, ни один из пациентов не имеет возможности купить их самостоятельно.

"Общественный фонд, не имеет обязательства гарантированно стабильно обеспечивать пациентов. И мы это знаем на примере наших пациентов, потому что есть перерывы в лечении. Если те препараты, которые обеспечиваются за счет государственного бюджета, за счет амбулаторного лекарственного обеспечения, исключат и переведут на финансирование в благотворительные фонды, это на самом деле риск прерывания лечения. Когда перерывы месяц, два и больше, это очень негативно сказывается на эффективности лечения. Те пациенты, которые сейчас вновь выявлены, а их немало в последнее время, к сожалению, им вообще отказывают в закупе препаратов. Это, на самом деле, ущемление прав, потому что в Конституции написано, что пациенты в Казахстане, имеют право получать любые препараты, которые доступны в стране", - отмечает глава пациентской организации.

Перечень орфанных заболеваний состоит из 66 групп. Для их лечения в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения включено 205 лекарственных препаратов. Все пациенты, независимо, в рамках ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи) или других источников, получают эту терапию, рассказали в национальном научном центре развития здравоохранения. В 2022 году Минздрав на закупку лекарств потратил 200 млрд тенге. Из этой суммы 50 миллиардов направили только на пациентов с орфанными заболеваниями. Другими словами, 25% бюджета на лекарства тратится на 1% пациентов, считает зампредседателя правления Национального научного центра развития здравоохранения Адлет Табаров. По его словам, если 1,5 млн казахстанцев состоят на учёте с артериальной гипертензией, то на них тратится всего 10% бюджета.

"В 2023 году этот процент увеличился, 32% стало, соответственно, от всего бюджета, это больше 60 миллиардов, которые выделяются на амбулаторное лекарственное обеспечение "орфанников". Помимо этого, местные исполнительные органы в 2022 году потратили 16 миллиардов тенге на этих же пациентов", - добавляет Табаров.

Госбюджет не потянет эти расходы, поскольку препараты дорогостоящие, объясняют в Наццентре развития здравоохранения. Здесь ссылаются на международную практику, когда часть расходов перекладывается на благотворительные организации.

"Если взять диагноз спинальная мышечная атрофия, на год лечения одного пациента одним только препаратом обходится в 150 млн тенге. Число таких пациентов увеличивается, растет и продолжительность их жизни. Мы пришли к такому мнению, что финансирование таких дорогостоящих препаратов должно разделяться солидарно: между государством, сообществом, благотворительными организациями. Мы взяли такой подход как "порог готовности платить". Государство определяет этот порог, в разных странах он разный. Что выше этого порога, берут на себя благовторительные фонды. (...) Обсуждалось это на различных площадках. Но сейчас министерство только рассматривает этот процесс. Окончательного решения еще нет", - рассказывает Адлет Табаров.

Между тем, по данным министерства здравоохранения, в Казахстане зарегистрирована 81 тысяча пациентов с редкими заболеваниями. 21 тысяча из них - дети. В 2023-м году для лекарственного обеспечения 34 пациентов с орфанными заболеваниями выделили почти 62 миллиарда тенге. Для сравнения, 5 лет назад на эти же цели потратили 3,8 миллиардов тенге. Только на 2024-ый год, Минздрав закупил 163 наименования лекарственных препаратов на 91 миллиард тенге. За первый квартал года необходимые лекарства уже получили 42 тысячи казахстанцев. Что касается передачи финансового бремени закупа лекарств для "орфанников" фондам, в профильном ведомстве ссылаются на поручение Главы государства о закреплении финансирования закупа наиболее дорогостоящих орфанных препаратов за фондом "Қазақстан халқына".

"В этой связи министерством здравоохранения направлено предложение в Общественный фонд "Қазақстан халқына" по поэтапному переносу финансирования по обеспечении лекарственных средств для пациентов с орфанными заболеваниями за счет благотворительной помощи. Согласно ответу фонда, в настоящее время из-за отсутствия финансовых средств фонд не имеет возможностей по расширению программ лекарственного обеспечения и иных благотворительных программ. При этом, фондом принимаются меры по изысканию внутренних резервов финансирования имеющегося дефицита с учетом того, что в текущем году существенных поступлений в фонд не ожидается", - ответили в профильном ведомстве.

Член попечительского совета фонда Эльмира Алиева отмечает, фонд уже несёт обязательство по обеспечению препаратами многих пациентов- "орфанников", но взять новые обязательства не готов. Она уверена, проблема настолько серьёзная и масштабная, что решать её нужно на общественных слушаниях с участием пациентских союзов, чиновников и общественников. Нужна целая реформа, уверена Эльмира Алиева.

"Конституция гарантирует всем гражданам равные права. Права на лечение в рамках ГОБМП. Как раз те препараты, которые обеспечиваются по ГОБМП, находятся под угрозой. Значит, государству надо менять всю конституцию. У меня, как у правозащитника, сразу возникла мысль о том, что идет прямое нарушение конституции, кодекса о здоровье. Государству нужно повернуться лицом к обществу, лицом к пациентским НПО, посадить всех за круглый стол и обсуждать это широко",- считает эксперт.

По её словам, сегодня "Казахстан халкына" - единственный в стране фонд, который ведёт лекарственное обепсечение пациентов. С момента основания фонд уже направил на закупку дорогостоящих препаратов для орфанных пациентов свыше 57 миллиардов тенге. Лекарства получили 400 казахстанцев, причём большая часть из них дети со сложными диагнозами. Источниками финансирования фонда, продолжает Эльмира Алиева, являются не налоговые поступления, а добровольные пожертвования от меценатов. Сейчас фонд реализует около 80 благотворительных программ, и не может гарантировать неприрывный закуп. Правозащитник приводит пример российской общественной организации "Круг добра", который пополняется за счет налогов. Такого механизма в Казахстане нет, соотвественно, риск, что пациенты однажды могут остаться без жизненно необходимых лекарств, очень высок.

"Да, мы понимаем, что государство хочет оптимизировать бюджет, они хотят сократить расходы, мы понимаем, что ситуация достаточно серьезная, сложная, но, тем не менее, здесь я уже говорю с позици правозащитника, общественного деятеля, если такие пациеныт родились, у них нет вины в том, что они есть, их на сегодня 80 тысяч пациентов в стране, что им делать? Как им быть? Таким детям, как им сказать о том, что завтра у тебя препарата не будет, а это же терапия пожизненная, у редких пациентов. Кто-то еженедельно, кто-то ежедневно должен принимать этот препарат, если он не будет принимать это лекарство, то значит, что есть большой риск летального исхода", - заявила Эьмира Алиева.

К тому же, отмечает она, по незарегистрированным препаратам до сих пор не разработаны клинические протоколы, по которым ведется лечение. Нет и единой базы пациентов с орфанными заболеваниями, что облегчило бы работу фонда по лекарственному обеспечению. По мнению представителя "Казахстан халкына", в стране необходимо создать специальный фонд со стопроцентным государственным участием, нацеленный только на поддержку "орфанников". Причём, пополняться он должен с налогов. Ещё одно предложение эксперта – абсолютная прозрачность его деятельности, то есть, организация общественного контроля за пополнением фонда и его расходами.

В целом, в мировой практике ни один госбюджет не берёт на себя полностью расходы на закупку препаратов по редким "орфанным" заболеваниям, рассказывает мажилисмен Магеррам Магеррамов. С другой стороны, признаёт депутат, в стране нет законодательной основы, чтобы обязать благотворительные фонды взять на себя эти функции.

"Они могут покупать с перерывами, и люди не будут получать лекарств. Я думаю, что это вопрос, который требует, в том числе, нашего совместного решения, как нам быть дальше. Если мы пойдем по такому пути, что какие-то дополнительные налоги, то, конечно, должна быть законодательная база. Если бизнес по мере возможности будет помогать фондам, нужно чтобы у предпринимателей был стимул помогать, нужны налоговые льготы", - считает Магеррам Магеррамов.

Сейчас лекарственное обеспечение казахстанцев финансируется из трёх источников - республиканской казны, местных бюджетов и фонда "Казахстан халкына".

Тем временем, в Минзраве считают, что фонд "Казахстан халкына" сможет расширить охват "орфанников" с 2026 года. Как выяснилось, ведомство обязало фонд обеспечивать казахстанцев и противоонкологическими препаратами.