Минздрав приступил к внеплановым проверкам школьных столовых в Мангистауской области. Основанием послужил случай массового пищевого отравления учащихся в школе села Манашы Бейнеуского района, передаёт BaigeNews.kz.

"Проверки проводятся по поручению Главы государства и в согласовании с Генеральной прокуратурой. Основная цель — выявить и устранить нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках, обеспечить безопасность питания учащихся", — сообщили в пресс-службе Минздрава.

На данный момент из 72 запланированных объектов проверено 14 школьных столовых. В рамках расследования создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Министерства просвещения, Генеральной прокуратуры, а также специалисты санитарно-эпидемиологических служб из разных регионов страны.

"От Министерства здравоохранения в состав Межведомственной рабочей группы включены 7 специалистов из Департаментов санэпидконтроля Актюбинской, Жамбылской, Костанайской областей, г. Алматы и Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК", — добавили в ведомстве.

Напомним, 1 апреля 2025 года в приёмное отделение Бейнеуской райбольницы поступили 11 детей с тревожными симптомами: рвота и слабость. После осмотра все дети были отпущены домой, госпитализация им не понадобилась.

После массового отравления в одной из школ Мангистау четверых сотрудников столовой оштрафовали за использование поддельных санитарных документов. Позже лабораторные исследования показали наличие вредных организмов в шести пробах готовых блюд, нецелевое назначение складов хранения, например, на складе, предназначенном для овощей, были зерновые культуры. В девяти пробах смывов выявили наличие бактерий группы кишечной палочки. В столовой вовремя не проводили влажную уборку, обнаружены трещины в стенах, что также является нарушением санитарных норм.