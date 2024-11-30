Минздрав начал борьбу с фиктивными пациентами: в поликлиниках внедряют Face ID

4,5 тысячи "приписок" обнаружили во время проверок казахстанских медучреждений с начала года. Фиктивно оказанные услуги обошлись бюджету в 111 млн тенге. Проблему нецелевого использования средств может решить цифровизация системы, считают эксперты. В этом году в рамках пилота в 48 столичных поликлиниках заработала система биометрической идентификации Face ID. Какие ещё цифровые решения внедряются в отечественное здравоохранение, узнавала корреспондент BaigeNews.kz.

По данным Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), в 2022 году поликлиники оказали больше 57 тысяч фиктивных услуг. Причём деньги за них заплатили реальные. Это порядка 400 млн тенге. В прошлом году ущерб от "приписок" вырос вдвое и превысил 800 млн тенге.

По информации Минздрава, в ТОП-3 региона по "припискам" вошли Мангистауская и Актюбинская области, Астана. Неподтверждённые случаи оказания медицинских услуг ФСМС квалифицирует как "дефект оказания медицинской помощи". При выявлении таких фактов к медучреждениям принимаются "меры экономического воздействия". Это штраф в размере до 300% от предъявленной суммы на оплату. Но чтобы дать ход расследованию случая "приписки", нужно заявление от пациента.

"Имеется возможность отслеживания "двойных услуг" по ID-услуги. Осуществляется SMS-рассылка услугополучателям при выписке из стационара, о номере выписанного рецепта из информационной системы лекарственного обеспечения, о дате плановой госпитализации из информационной системы "Бюро госпитализации". Для обеспечения обратной связи с населением функционирует мобильное приложение Qoldau 24/7, а также единый контакт-центр 1414, который в том числе позволяет потребителям медуслуг своевременно получать информацию по фактам оказания услуг, в случае подтверждения – направлять уведомления в медицинскую организацию", – прокомментировали в профильном ведомстве.

За "приписки" в этом году оштрафовали 179 медицинских организаций, больше половины из них – частные клиники. Виновников фальсификации услуги учреждение наказывает уже в соответствии со своими внутренними правилами. Между тем, риск "приписок" можно существенно снизить за счёт внедрения в казахстанские поликлиники системы Face ID, считает руководитель направления биометрии компании BTS Digital Жаслан Байгаскин. Ведь биометрическая идентификация, в первую очередь, подтверждает факт посещения пациента.

"К положительным эффектам такого шага можно отнести повышение прозрачности и доверия. Такие меры могут улучшить качество обслуживания, так как каждый пациент будет учтён индивидуально. К тому же биометрия помогает автоматизировать процессы, снижая нагрузку на медицинский персонал в вопросах регистрации и учёта пациентов. Поможет ускорить процессы, поскольку пациенты смогут быстрее проходить регистрацию без необходимости предоставлять документы. Это сократит очереди в регистратуре, сэкономит время и врачей, и пациентов", – уверен эксперт.

Система должна соответствовать высокому уровню качества и безопасности, продолжает Жаслан Байгаскин. Важно предотвратить возможность фрода, то есть мошенничества и неправомерного использования персональных данных граждан. Кроме того, исключить возможность подмены личности, при этом сохранить скорость и точность идентификации. Он уверен, казахстанцы открыты к новым технологиям, особенно к тем, что автоматизируют процессы. Поэтому у проекта есть большие перспективы. Правда, если система будет работать без сбоев и чиновники учтут все риски. Важно не допустить компрометации и утечки персональных данных пациентов.

"Утечку биометрических данных в подобных проектах возможно исключить, если принять надлежащие меры информационной безопасности. Биометрия – это одна из самых чувствительных категорий персональных данных, и ее компрометация может иметь серьёзные последствия и привести к массовому недоверию населения к подобным инициативам, подрывая развитие цифровизации. Предоставлением услуг биометрической идентификации должен заниматься компетентный и профильный уполномоченный орган, который обладает необходимой экспертизой и опытом. А доступ к эталонным биометрическим данным должен регулироваться и предоставляться исключительно системам, которые прошли испытания на соответствие информационной безопасности", – считает эксперт.

Что касается "приписок" при получении лекарств, то здесь, по словам Жаслана Байгаскина, свою эффективность доказал проект "Социальный кошелёк". Система идентификации, которая лежит в его основе, гарантирует, что бесплатные лекарства получит именно тот пациент, которому они предназначены. Персонифицированный учёт помогает не только в управлении медуслугами, но и в предотвращении фальшивых визитов. Та же система Face ID не только снижает вероятность "приписок", но и экономит средства ОСМС. Отчётные данные пилота в столичных поликлиниках показали, что число оказанных медуслуг сократилось почти на четверть. Масштабный же цифровой проект запустили в августе этого года, пока он внедрён в 48 столичных поликлиниках. Из 475 тысяч проведённых медиками приёмов чуть больше половины охвачены идентификацией.

"Пилотный проект включает следующие механизмы подтверждения приёма пациентов: идентификация пациента по шестизначному коду, предоставляемому по сервису "Цифровой документ", и идентификация пациента с использованием технологии Face ID. Сбоев сервиса практически нет. До конца 2024 года будут охвачены все медицинские организации Астаны. При успешных результатах пилот планируется поэтапно масштабировать по стране с января 2025-го", – отчитались в Минздраве.

Специальное финансирование для проекта не выделялось, он реализуется в рамках сопровождения информационных систем ведомства.

В Минздраве уверяют, что продолжают работать над цифровизацией системы, а платформа, за которую судили экс-руководителей ведомства, якобы так и не работает. Чиновники поделились планами – создать портал, на котором граждане смогут получить все медуслуги по принципу "одного окна". А еще получить доступ в личном кабинете к своему цифровому паспорту здоровья и к единому графику приема медработников.

"С начала 2025 года запланирована полная оцифровка восьми популярных медицинских справок. С 1 января 2025 года выдача и учёт личной медицинской книжки перейдёт в электронный формат", – пообещали в Минздраве.

Проанализировали в ведомстве и рейтинг востребованных медицинских услуг. В ТОП-5 самых популярных за последние два года вошли: приём семейного врача, педиатра, терапевта, медсестры, а также сдача общего анализа крови. А вот самой дорогостоящей услугой стала трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток без очистки. Она стоит почти 17,5 млн тенге. На втором месте по стоимости – имплантация автоматического кардиовертера, которая обходится бюджету в более 8 млн тенге. Завершает тройку услуга по имплантации электромагнитного слухового аппарата. Она стоит около 7,5 млн тенге.

К слову, за последние пять лет в стране списали свыше 280 тысяч упаковок лекарств. Их уничтожили на полигонах, при этом на закупку в своё время потратили сотни миллионов тенге.

"С начала года медицинскими организациями, дистрибьюторами и аптеками в связи с истечением срока годности, нарушений условий хранения, отзыва, приостановления регистрационных удостоверений по Казахстану уничтожено 215 наименований в количестве 141 564 упаковок лекарственных средств и медицинских изделий", – ответили в профильном министерстве.

Там добавили, что при уничтожении лекарств по причине отзыва или приостановления регистрационных удостоверений ущерб выплачивает производитель или дистрибьютор.