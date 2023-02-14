Минздрав, Минкультуры, Минэкологии и МИОР не освоили бюджет в 2022 году

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Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Основные причины неосвоения: отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм); несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур", — сообщил он на заседании правительства в Астане 14 февраля.

Жамаубаев рассказал, что в государственный бюджет доходов поступило порядка 1,5 триллиона тенге, план исполнен на 144 процента. В республиканский бюджет доходов поступило 1,1 триллиона тенге, что составляет 139 процентов от плана.

"План по доходам перевыполнен на 310 миллиардов тенге, из них налоги – на 302 миллиарда тенге. Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по КПН, НДС и ЭТП на сырую нефть. На перевыполнение плана по КПН повлияло увеличение сумм заявленных авансовых платежей в январе текущего года в сравнении с январём 2022 года по 382 крупным налогоплательщикам на 48,8 процента или на 53 миллиарда тенге", — добавил министр.

Факторами перевыполнения плана по НДС являются:

увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг;

увеличение плательщиков НДС на 18 процентов;

увеличение объёма импорта из третьих стран.

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 675 объектов. За отчётный период продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 368 объектов на сумму 308 миллиардов тенге.

40 объектов находятся на торгах. 61 объект направлен на реорганизацию и ликвидацию. 206 объектов — на предпродажной подготовке.