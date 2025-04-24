Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявило о принятии новых мер для усиления контроля за качеством и безопасностью биологически активных добавок (БАД), находящихся в обороте на территории страны. Согласно изменениям в законодательстве, продажа БАД в Казахстане теперь возможна только после государственной регистрации, которая подтверждает соответствие продукции техническим регламентам Таможенного союза и включение в Единый реестр свидетельств Евразийского экономического союза.

Регистрация БАД осуществляется Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана, основываясь на экспертных заключениях Казахской академии питания и других научных учреждений стран ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz. Все добавки должны пройти обязательные лабораторные исследования, подтверждающие их соответствие микробиологическим, токсикологическим и физико-химическим стандартам, а также нормам содержания витаминов и биоактивных веществ. Кроме того, продукция проверяется на отсутствие токсичных растений, переработанных продуктов животного происхождения и патогенных микроорганизмов.

С 2024 года в стране также введен мониторинг рекламы БАД в средствах массовой информации и социальных сетях, с целью проверки достоверности предоставляемой информации и наличия государственной регистрации. С 2025 года Казахстан планирует начать пилотный проект по маркировке БАД с использованием средств идентификации, что обеспечит прозрачность поставок и прослеживаемость продукции. Это также повысит доверие потребителей и позволит отслеживать продукцию до конечного потребителя.

Продажа биодобавок будет запрещена, если они не зарегистрированы, если их срок годности истек или если упаковка не содержит обязательной информации о составе, противопоказаниях и производителе. Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует консультироваться с врачом перед использованием БАД, особенно людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и детям, так как неконтролируемое использование добавок может привести к осложнениям.

Также Министерство напоминает покупателям, что перед приобретением БАД необходимо проверять наличие регистрационного удостоверения, состав продукта, страну производства, срок годности и условия хранения, а также убедиться в корректной маркировке, которая должна включать информацию о способе применения и мерах предосторожности.

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