Минздрав Казахстана разработал новый подход в лечении диабета

Министерством здравоохранения Республики Казахстан в рамках исполнения Дорожной карты по развитию эндокринологической помощи в Республике Казахстан на 2023-2025 годы разработан и утвержден стандарт организации оказания эндокринологической помощи, передаёт BaigeNews.kz.

Стандартом предусмотрен порядок оказания медицинской помощи пациентам с эндокринологическими заболеваниями. Структурированы уровни оказания эндокринологической помощи населению.

"В документе впервые выделена отдельная глава с современными подходами лечения сахарного диабета 2 типа. Так, в Стандарте введено понятие "преддиабет", также регламентировано оснащение кабинетов диабетической стопы, диабетической ретинопатии, Школ диабета с подробным описанием функционала.

С целью обеспечения детей с сахарным диабетом, находящихся на помповой инсулинотерапии, расписан алгоритм определения показаний для предоставления инсулиновых помп и расходных материалов. Регламентирован состав Комиссии и ее компетенции, через которую идет распределение медицинских изделий, - сообщили в Минздраве РК.