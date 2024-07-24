Минздрав Казахстана разрабатывает новые меры против приписок медуслуг
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В последнее время всё больше пациентов обнаруживают в своих мобильных приложениях записи о медицинских услугах, которые, по их мнению, не были предоставлены, передаёт BaigeNews. Так называемые приписки наносят не только экономический ущерб, но и подрывают доверие общества к системе здравоохранения. Несмотря на существующие системы контроля и мониторинга, очевидно, что их недостаточно для предотвращения подобных инцидентов.
Министерство здравоохранения приступило к разработке новых механизмов, направленных на предотвращение приписок медицинских услуг. В числе предложенных цифровых решений:
- Подтверждение посещения и получения медицинской помощи через мобильное приложение пациента.
- Идентификация пациента с использованием технологии FaceID.
- Сканирование QR-кода или уникального кода цифрового документа пациента.
Рабочая группа также рассмотрит возможность внедрения дополнительных мер для усиления контроля. В ближайшее время будет проведена оценка предложенных механизмов, чтобы определить их эффективность и возможность практического применения в медицинских учреждениях страны.
В ведомстве сообщили, что внедрение этих мер поможет значительно снизить количество приписок и восстановить доверие пациентов к системе здравоохранения.
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