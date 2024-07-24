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Минздрав Казахстана разрабатывает новые меры против приписок медуслуг

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globalmsk.ru Сегодня, 11:27
Сегодня, 11:27
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Фото: globalmsk.ru

В последнее время всё больше пациентов обнаруживают в своих мобильных приложениях записи о медицинских услугах, которые, по их мнению, не были предоставлены, передаёт BaigeNews. Так называемые приписки наносят не только экономический ущерб, но и подрывают доверие общества к системе здравоохранения. Несмотря на существующие системы контроля и мониторинга, очевидно, что их недостаточно для предотвращения подобных инцидентов.

Министерство здравоохранения приступило к разработке новых механизмов, направленных на предотвращение приписок медицинских услуг. В числе предложенных цифровых решений:

  • Подтверждение посещения и получения медицинской помощи через мобильное приложение пациента.
  • Идентификация пациента с использованием технологии FaceID.
  • Сканирование QR-кода или уникального кода цифрового документа пациента.

Рабочая группа также рассмотрит возможность внедрения дополнительных мер для усиления контроля. В ближайшее время будет проведена оценка предложенных механизмов, чтобы определить их эффективность и возможность практического применения в медицинских учреждениях страны.

В ведомстве сообщили, что внедрение этих мер поможет значительно снизить количество приписок и восстановить доверие пациентов к системе здравоохранения.

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