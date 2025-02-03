Минздрав инициировал меры по улучшению условий труда медсестёр
Колледжи обеспечат подготовку младших медсестёр.
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Министерство здравоохранения РК в Год рабочих профессий инициирует дополнительные меры по улучшению условий труда медсестёр в соответствии с международными требованиями Международной организации труда (МОТ), передаёт BaigeNews.kz.
Министр здравоохранения РК Акмарал .Альназарова в ходе встречи с советником министра труда и соцзащиты населения РК Лязат Актаевой и председателем Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения и общественного обслуживания Бакытжаном Тажибай обсудили целый ряд вопросов относительно ратификации документа и ожидаемые результаты в виде улучшения условий труда среднего медперсонала.
Участники встречи проинформировали главу Минздраву о готовности МОТ оказать казахстанской стороне экспертную поддержку постратификационных действий в РК, унификации понятия "сестринский персонал" для всех категорий лиц, осуществляющих сестринский уход и сестринское обслуживание в различных секторах.
После ратификации Конвенции МОТ N149 к сестринскому персоналу организаций образования, социальной защиты и других секторов будут предоставляться такие же права и обязательства, как в секторе здравоохранения.
Медицинские колледжи обеспечат подготовку младших медсестёр по уходу, сиделок и других специальностей по уходу за пациентами. В медицинских организациях будут созданы рабочие места для младших медсестер, к которым можно делегировать рутинные функции медсестер для снижения их нагрузки. Улучшится доступность медицинских услуг по уходу за пациентами на дому.
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