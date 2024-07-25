Казахстанцы с помощью стоматологий обналичивали пенсионные накопления

По данным на 23 июля 2024 года на лечение с помощью ЕПВ через Отбасы банк было использовано 435,1 млрд тенге, из них 98 % приходится на стоматологические услуги – протезирование зубов и имплантацию, передаёт BaigeNews. Но при проверке использования населением единовременных пенсионных выплат для оплаты лечения были выявлены признаки нецелевого использования. Банком был установлен ряд подозрительных схем, по которым проведены внутренние расследования. С имеющимися материалами дела банк обратился в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Так, под видом оплаты за якобы оказанные услуги, некоторые стоматологические клиники помогали обналичивать деньги. А это нецелевое использование пенсионных излишков.

К примеру, ряд стоматологических клиник принимали в день свыше 70 клиентов. При этом медицинские учреждения не имели даже условий для обслуживания такого большого количества пациентов.

При анализе были выявлены факты, которые заставили сомневаться в законности деятельности клиник, а именно:

- фактическое расположение стоматологических клиник не соответствовало месту проживания и медицинского прикрепления клиентов;

- ни один из клиентов данных клиник не подтвердил получение ими стоматологических услуг в регионе, который был указан в предоставленных подтверждающих документах;

- ряд клиентов пояснили, что получили свои пенсионные выплаты без фактического оказания им стоматологических услуг, через посредников и за денежное вознаграждение. Они добровольно передали ЭЦП посредникам для дальнейшей подготовки необходимых медицинских документов;

- заключения врачебных комиссий по месту медицинского прикрепления граждан, входящие в перечень обязательных документов для лечения за счет средств ЕПВ, содержат подписи лиц, не обладающих правом подписи такого заключения, либо не являющихся членами врачебной комиссии, и даже не работающих в медицинском учреждении.

Установлено немало фактов, когда в обязательный пакет документов вкладывался рабочий шаблон заключения врачебной комиссии в PDF-формате, в котором можно было редактировать любые параметры пациента - фамилию, ИИН, дату рождения, номер телефона. В банке установили, что нередко указывался одинаковый адрес проживания пациентов во ВСЕХ заключениях, выданных одной клиникой.

Были случаи, когда 21-летнему казахстанцу ставился диагноз "полная адентия", то есть полное отсутствие зубов. При этом в заключении врачебной комиссии ему рекомендовали следующие виды лечения – чистка зубов, установка брекет-систем.

Усматривая наличие противоправных действий и нецелевого использования ЕПВ, Отбасы банк выступил с инициативой принять необходимые меры по пресечению подобных фактов.

"Существует мнение, что это личные средства вкладчиков ЕНПФ, которые они вправе использовать так, как считают нужным. Но Отбасы банк, как уполномоченный оператор по использованию ЕПВ, обязан обеспечить целевое использование данных средств в соответствии с законом. Нами было выявлено, что топ-25 стоматологических клиник по объему оказываемых услуг на средства ЕНПФ в период 2021-2024 годов оплатили государству в виде налогов около 63 млн тенге. При этом объем оказанных услуг за аналогичный период за счет средств ЕНПФ составил порядка 91 млрд тенге, то есть налоговая нагрузка составила всего 0,07%. На наш взгляд — это повод усомниться в подлинности оказываемых услуг со стороны стоматологических клиник, тем более, когда речь идет о таких сложных процедурах как протезирование и имплантация", - пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

В этой связи Министерство здравоохранения планирует временно приостановить использование средств на стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени банк, как уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам, намерен провести соответствующую работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг.

Напомним, накануне вкладчикам Отбасы банка разрешили переуступать депозиты на которых имеются ЕПВ. Порядка 240 тысяч клиентов банка получили эту хорошую новость. Им теперь можно хранить и накапливать на депозитах свои ЕПВ в течение 6 лет. Также теперь можно уступать депозиты с ЕПВ супругам и близким родственникам.