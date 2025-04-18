Министерство здравоохранения призвало казахстанцев соблюдать меры безопасности при получении медицинских процедур и обращаться только в лицензированные медучреждения. Поводом для обращения стали серьёзные нарушения, зафиксированные в ряде процедурных кабинетов по стране, передаёт BaigeNews.kz.

В Комитет медицинского и фармацевтического контроля поступило 7 обращений граждан, касающихся качества процедурных медицинских услуг. По каждому из них были проведены внеплановые проверки.

В результате проверок выявлены следующие нарушения:

4 факта оказания медицинских услуг без лицензии;

3 случая работы неквалифицированного персонала;

2 случая нарушения условий хранения лекарств.

По итогам проверок территориальные департаменты Комитета составили протоколы об административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 миллион тенге.

Особое внимание уделено случаям с летальными исходами в Жамбылской области. Дополнительные проверки показали грубые нарушения правил хранения медикаментов и медицинских изделий. Материалы по этим инцидентам переданы в правоохранительные органы, один из процедурных кабинетов прекратил деятельность.

Как соообщает министерство, ситуация в регионе вызывает обеспокоенность: из 107 процедурных кабинетов, действующих в Жамбылской области, только 42 имеют лицензию на оказание доврачебной помощи.

Минздрав напоминает, что внеплановые проверки проводятся только при наличии официальных обращений граждан, запросов от акиматов, управлений здравоохранения или поручений правоохранительных органов.

Гражданам настоятельно рекомендуется:

обращаться за медицинскими процедурами только в лицензированные учреждения;

проверять наличие лицензии и квалификацию персонала;

не соглашаться на проведение процедур в домашних условиях без врачебного наблюдения.

Ведомство призывает казахстанцев проявлять ответственность и сообщать о нарушениях в уполномоченные органы.

Ранее сообщалось, что два человека умерли после уколов в процедурных кабинетах в Таразе.