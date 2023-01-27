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Минюст зарегистрировал список инициативной группы партии "Ынтымак" Сегодня, 20:36
202
Сегодня, 20:36
202

Минюст зарегистрировал список инициативной группы партии "Ынтымак"

Министерство юстиции Казахстана зарегистрировало список инициативной группы партии "Ынтымак". Об этом на своей странице в Facebook сообщил публицист Жарас Ахметов, передаёт BaigeNews.kz.

"Минюст принял список партии Ынтымак", – написал Ахметов.

За несколько чаосв до этого он сообщал, что партия делает восьмую попытку зарегистрировать список инициативной группы в министерстве юстиции. Предыдущие семь раз Минюст "отказывал в регистрации без объяснения причин".

В Минюст обращались общественник Абул Кекилбаев, бывший кандидат в президенты Мейрам Кажекен, юрист Болатхан Нурушкенов.
 

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#партия #политика
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:36
202
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