Минюст зарегистрировал список инициативной группы партии "Ынтымак"

Министерство юстиции Казахстана зарегистрировало список инициативной группы партии "Ынтымак". Об этом на своей странице в Facebook сообщил публицист Жарас Ахметов, передаёт BaigeNews.kz.

"Минюст принял список партии Ынтымак", – написал Ахметов.

За несколько чаосв до этого он сообщал, что партия делает восьмую попытку зарегистрировать список инициативной группы в министерстве юстиции. Предыдущие семь раз Минюст "отказывал в регистрации без объяснения причин".