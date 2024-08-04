Минюст США обвинил TikTok в нарушении конфиденциальности детей

Минюст США подал судебный иск, в котором обвинил администрацию TikTok и владеющую соцсетью компанию ByteDance в нарушении "Закона о защите конфиденциальности детей в интернете" (COPPA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN

Платформа, по версии ведомства, позволяет детям создавать учётные записи без ведома родителей; собирает и хранит персональные данные несовершеннолетних, в том числе их адреса электронной почты, номера телефонов и данные о местоположении; а также не выполняет просьбы родителей удалить информацию об их детях.

Основанием для подачи иска стало соглашение между TikTok и Федеральной торговой комиссией (FTC) США — администрация платформы согласилась урегулировать обвинения в незаконном сборе персональных данных детей в возрасте до 13 лет. В рамках соглашения TikTok должна была принять конкретные меры для соблюдения COPPA, но, утверждает Минюст, она продолжает нарушать и закон, и постановление суда от 2019 года.

В приложении есть "Детский режим" для пользователей до 13 лет, но администрация платформы по-прежнему "сознательно позволяет детям до 13 лет создавать учётные записи в стандартном режиме TikTok и собирает личную информацию этих детей без предварительного уведомления родителей или получения достоверного родительского согласия", говорится в иске.

FTC начала проверку вероятных нарушений COPPA со стороны TikTok в начале этого года, а Минюст подал исковое заявление по представлению Федеральной торговой комиссии.