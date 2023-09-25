Минюст РК выиграл апелляцию в разбирательстве против Стати в Нидерландах

Минюст РК добился окончательной победы в разбирательстве, связанным с акциями KMG Kashagan B.V., передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, Министерство юстиции РК и АО "Самрук-Казына" выиграли апелляцию в Верховном суде Нидерландов. Казахстанская сторона в суде выступила против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. (Стати). Они сумели защитить акции KMG Kashagan B.V. на сумму четыре миллиарда долларов.

Сообщается, что Минюст и Самрук-Казына представили убедительные доказательства о наличии иммунитета против обращения взыскания на имущество фонда, и 22 сентября Верховный суд отклонил апелляцию Стати на это решение, подтвердив, что акции пользовались иммунитетом от исполнения в соответствии с обычным международным правом.