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Минюст РК выиграл апелляцию в разбирательстве против Стати в Нидерландах

Сегодня, 13:08
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Минюст РК выиграл апелляцию в разбирательстве против Стати в Нидерландах Сегодня, 13:08
Сегодня, 13:08
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Минюст РК добился окончательной победы в разбирательстве, связанным с акциями KMG Kashagan B.V., передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, Министерство юстиции РК и АО "Самрук-Казына" выиграли апелляцию в Верховном суде Нидерландов. Казахстанская сторона в суде выступила  против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. (Стати). Они сумели защитить акции KMG Kashagan B.V. на сумму четыре миллиарда долларов. 

Сообщается, что  Минюст и Самрук-Казына представили убедительные доказательства о наличии иммунитета против обращения взыскания на имущество фонда, и 22 сентября Верховный суд отклонил апелляцию Стати на это решение, подтвердив, что акции пользовались иммунитетом от исполнения в соответствии с обычным международным правом.

"Жалоба Стати была основана на неправильном толковании решения Апелляционного суда и исходила из предположения, что суд счёл уставную цель Самрук-Казына решающей и проигнорировал фактическую деятельность фонда.

При этом Верховный суд отметил, что Апелляционный суд пришел к правильному выводу: Стати не удалось доказать назначение акции Самрук-Казына в качестве объекта коммерческого оборота", - постановил Верховный суд.

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