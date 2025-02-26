Министерство юстиции Республики Казахстан сообщило о судьбе общественного объединения "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030", руководителем которого являлась Перизат Кайрат, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно официальным данным, 11 октября 2021 года Департаментом юстиции города Астаны было зарегистрировано общественное объединение "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030". Однако 14 февраля 2024 года в Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) Астаны подан иск о признании государственной регистрации недействительной и принудительной ликвидации организации.

Основанием для подачи судебного иска стало письмо Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, в котором инициирована процедура отмены регистрации общественного объединения.

В документе указывается, что при создании организации были допущены нарушения законодательства, носящие неустранимый характер, что и послужило причиной ликвидации юридического лица по судебному решению.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге.

Ранее в АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

23 января 2025 года было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Также сообщалось, что в отношении матери Перизат Кайрат также было возбуждено уголовное дело.