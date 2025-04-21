Министерство юстиции Казахстана заявило о серьёзных нарушениях в системе реализации арестованного имущества должников через аукционы. По данным ведомства, практика показала наличие устойчивых серых схем, где участники торгов извлекают необоснованную выгоду за счёт манипуляций с процедурой торгов, передаёт BaigeNews.kz.

Одной из таких схем стало сознательное срывание аукционов: участник предлагает заведомо завышенную цену без намерения выкупа имущества, а затем отказывается от оплаты. В результате первый аукцион признается несостоявшимся, а имущество выставляется повторно — уже по сниженной цене. Это наносит ущерб интересам должника, поскольку оставшаяся сумма долга ложится на него.

Кроме того, выявлены случаи применения специального ПО для манипуляций во время торгов. Так, в Астане при продаже участка методом снижения цены победитель подтвердил сделку менее чем за 0,2 секунды. В итоге участок ушёл за 7,5 млн тенге — в 13 раз дешевле рыночной стоимости. Аналогичный случай зафиксирован в Акмолинской области, где участок продан в 15 раз дешевле оценочной стоимости.

Проблемы также возникают при продаже земельных участков: по закону они реализуются от кадастровой стоимости, которая часто значительно ниже рыночной. Это делает такие активы уязвимыми для злоупотреблений.

В ответ на выявленные нарушения Минюст разработал пакет законодательных поправок. Среди них:

возможность продолжения торгов на повышение в случае одинаковых ценовых предложений;

право предложить имущество следующему участнику в рейтинге, если победитель отказался от оплаты.

Эти меры, как рассчитывают в министерстве, позволят повысить прозрачность торгов и защитить интересы как должников, так и взыскателей.

Ранее мы писали о том, что система взыскания долгов в Казахстане страдает от "серых схем".