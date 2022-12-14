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polisia.kz Сегодня, 11:44
140
Сегодня, 11:44
140
Фото: polisia.kz

Мины времен Второй мировой войны найдены в Кокшетау

Мины предположительно времён второй мировой войны обнаружены на территории Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

14 декабря 2022 года в групповом чате мессенджера "WhatsApp" "Экскаваторщики Кокшетау" 39-летний житель г.Кокшетау опубликовал фотографии предположительно мин, найденных во время земляных работ. Сотрудникам полиции водитель экскаватора пояснил, что при разработке грунта на строительном участке на территории областного центра выкопал гидромолотком ржавые мины в количестве 6 штук.

В настоящее время найденные предметы изъяты полицейскими, назначена экспертиза.

По предварительной версии, в годы ВОВ войны под грифом "Секретно" на территорию г.Кокшетау был эвакуирован военный завод, который был размещён предположительно на территории проведения земляных работ.

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#мины #Кокшетау
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:44
140
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