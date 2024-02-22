Минводы планирует на четверть снизить расходы воды при транспортировке

В Министерстве водных ресурсов и ирригации сообщили о планах по снижению расходов воды при транспортировке на 25%, передаёт BaigeNews.kz.

На Международном форуме по вопросам водных технологий и ресурсов Global Water министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в своём докладе отметил, что для предотвращения дефицита воды в Казахстане были разработаны Водный кодекс и Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года.

"Крайне важную роль в новом кодексе играет экономия воды. К примеру, водопользователи обязаны рационально использовать водные ресурсы, принимать меры по внедрению водосберегающих технологий и систем повторного использования воды, а также не допускать использования питьевых подземных вод не по назначению. На законодательном уровне ужесточается ответственность за нарушения в водной сфере. Появились требования по улучшению качества питьевой воды", – отметил Нуржигитов.

По словам министра, фермеров стимулируют применять водосберегающие технологии, увеличивая доли субсидирования расходов на установку и приобретение экономичных систем полива с 50% до 80%.

"Для исполнения поручений Главы государства правительством утверждена Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года. Она предусматривает ряд безотлагательных мер по строительству и реконструкции водохранилищ, реконструкции гидротехнических сооружений и ирригационных систем, цифровизации, внедрению водосберегающих технологий. Реализация намеченных планов позволит снизить потери воды при транспортировке до 25%, гарантированно обеспечить водой отрасли экономики и снизить угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций", – подчеркнул глава Минводы.

Также он выразил уверенность, что форум Global water станет уникальной площадкой для обмена опытом, знаниями и идеями по вопросам водной сферы, а также местом для установления партнерских связей между различными заинтересованными сторонами. Министр заявил, что представители ведомства приняли во внимание предложения, озвученные в рамках форума, и обязательно учтут их в ходе работы.