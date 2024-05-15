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Минводы начало многофакторное обследование Кояндинского водохранилища

Сегодня, 10:24
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 10:24
Сегодня, 10:24
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Фото: gov.kz

Министерство водных ресурсов и ирригации приступило к многофакторному обследованию Кояндинского водохранилища, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"С 13 мая начато многофакторное обследование Кояндинского водохранилища в Целиноградском районе Акмолинской области. Работа проводится для оценки прочности и устойчивости основных гидротехнических сооружений водохранилища, а также для разработки мер по их ремонту и дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении.

В обследовании задействовано высококачественное оборудование по замеру глубин, сонары и др.

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