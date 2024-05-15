Минводы начало многофакторное обследование Кояндинского водохранилища
Сегодня, 10:24
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Сегодня, 10:24Сегодня, 10:24
111Фото: gov.kz
Министерство водных ресурсов и ирригации приступило к многофакторному обследованию Кояндинского водохранилища, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"С 13 мая начато многофакторное обследование Кояндинского водохранилища в Целиноградском районе Акмолинской области. Работа проводится для оценки прочности и устойчивости основных гидротехнических сооружений водохранилища, а также для разработки мер по их ремонту и дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении.
В обследовании задействовано высококачественное оборудование по замеру глубин, сонары и др.
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