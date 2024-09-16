Минусовую температуру прогнозируют синоптики в Казахстане

В Казгидромете рассказали о погоде на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшие дни обширный антициклон охватит большую часть Казахстана, поэтому будет сохраняться погода без осадков. Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, которые принесут дожди с грозами. По республике также прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 17-19 сентября заморозки до 2-5 градусов", - сообщили синоптики.

Днём на западе республики воздух прогреется до +20+28°С, северо-западе - до +12+23°С, востоке - до +5+20°С, юге - до +20+30°С. На севере и в центре страны термометры покажут +10+20°С, на юго-востоке - +17+28°С.