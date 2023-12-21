Минус посредники: Продукты подешевели после проверок в пяти регионах Казахстана

В пяти областях Казахстана снижены цены на продукты, входящие в социальную корзину. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу, передаёт BaigeNews.kz.

В Костанае за счёт исключения непродуктивного посредника из цепи поставок на 25 процентов (с 340 до 260 тенге) снижена цена на гречку.



В Северо-Казахстанской области по аналогичному алгоритму в сети супермаркетов гречка подешевела на 40 процентов (с 2 374 тенге за упаковку в три килограмма до 1450 тенге).

В ВКО по инициативе территориального департамента АФМ в образовательных учреждениях пересмотрены закупочные цены на гречку и сахар на предстоящий год. В среднем стоимость продуктов снижена на 30 процентов. Гречка - на 35 процентов, с 625 до 420 тенге; сахар - на 20 процентов, с 536 до 435 тенге.

В Акмолинской и Кызылординской областях за повторное превышение торговой надбавки на сахар и муку привлечены к ответственности два оптовых поставщика. В результате цены снижены почти на 15 процентов.

Напомним, при поставке продуктов из социальной корзины торговая надбавка не должна превышать 15 процентов от закупочной цены.