"Минус одно ухо": казахстанскому бойцу ММА нанесли серьёзную травму

Фото: sports.kz

Казахстанский боец ММА Жуман Жумабеков получил серьёзную травму в своём поединке в рамках турнира Naiza 50 в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Жумабеков встретился в октагоне с южнокорейским файтером Ким Кью Сунгом и в результате пропущенных ударов у казахстанца оказалось порвано ухо.

В своём Instagram Жуман разместил видео, на котором ему оказывают медицинскую помощь, зашивая жуткую рану.

"Минус одно ухо", — подписал публикацию спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Juman Jumabekov (@juman_jumabekov)

Президент Naiza FC Нурбек Карабала заявил, что не хотел бы, чтобы Жуман Жумабеков после этого повреждения продолжал карьеру в ММА. Сам боец пока не озвучил дальнейшие планы.