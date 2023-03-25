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  • "Минус одно ухо": казахстанскому бойцу ММА нанесли серьёзную травму
sports.kz Сегодня, 18:59
255
Сегодня, 18:59
255
Фото: sports.kz

"Минус одно ухо": казахстанскому бойцу ММА нанесли серьёзную травму

Казахстанский боец ММА Жуман Жумабеков получил серьёзную травму в своём поединке в рамках турнира Naiza 50 в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Жумабеков встретился в октагоне с южнокорейским файтером Ким Кью Сунгом и в результате пропущенных ударов у казахстанца оказалось порвано ухо.

В своём Instagram Жуман разместил видео, на котором ему оказывают медицинскую помощь, зашивая жуткую рану.

"Минус одно ухо", — подписал публикацию спортсмен.

 
 
 
 
 
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Публикация от Juman Jumabekov (@juman_jumabekov)

Президент Naiza FC Нурбек Карабала заявил, что не хотел бы, чтобы Жуман Жумабеков после этого повреждения продолжал карьеру в ММА. Сам боец пока не озвучил дальнейшие планы. 

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Сегодня, 18:59
255
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