Минтуризма и спорта потребовало разъяснений из-за высказываний Черчесова о казахском языке
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В соцсетях распространяется видео, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Минтуризма и спорта направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос, передаёт BaigeNews.kz.
В документе отмечено, что государственный язык, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом "О языках", имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение.
Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку.
Федерация футбола Казахстана не относится к подведомственным организациям министерства, и вмешательство в её внутренние вопросы исключено. Тем не менее, министерство, как уполномоченный орган по реализации спортивной политики страны, вправе запрашивать необходимые разъяснения.
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В федерации прокомментировали инцидент.
"В связи с видео, опубликованным в социальных сетях, где главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов якобы проявил неуважение к казахскому языку, Федерация футбола Казахстана считает необходимым разъяснить ситуацию. На записи показан фрагмент видео. На самом деле этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейиткановым, одетым в форму французского клуба ПСЖ, на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора. Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык", - сказано в сообщении.
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