Минтуризма и спорта потребовало разъяснений из-за высказываний Черчесова о казахском языке

В соцсетях распространяется видео, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. Минтуризма и спорта направило в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос, передаёт BaigeNews.kz.

В документе отмечено, что государственный язык, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом "О языках", имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение.

Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку.

Федерация футбола Казахстана не относится к подведомственным организациям министерства, и вмешательство в её внутренние вопросы исключено. Тем не менее, министерство, как уполномоченный орган по реализации спортивной политики страны, вправе запрашивать необходимые разъяснения.

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В федерации прокомментировали инцидент.