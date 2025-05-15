В соответствии с поручениями Президента, озвученными на совещании под председательством Премьер-министра, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК инициировало создание межведомственной проектной комиссии по цифровой трансформации транспортно-логистической отрасли, передаёт BaigeNews.kz.

Комиссия создана приказом министра цифровизации Жаслана Мадиева и объединяет представителей ключевых государственных органов и отраслевых структур — Министерства транспорта, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, Министерства торговли и интеграции, Комитета государственных доходов, НПП "Атамекен", АО "Қазақстан темір жолы", а также ведущих игроков авиационного и логистического рынков.

Цель комиссии — выработка системных цифровых решений для повышения эффективности транзитных и мультимодальных перевозок, устранения административных барьеров и развития цифровой инфраструктуры в транспортной сфере.

Среди ключевых задач — реинжиниринг логистических бизнес-процессов, интеграция действующих информационных систем, разработка целевой архитектуры ИТ-инфраструктуры отрасли, а также внедрение цифровых решений на стратегических транспортных узлах, включая МЦПС "Хоргос". Также планируется обеспечить передачу логистических данных из систем КТЖ в государственную платформу Smart Data Ukimet и адаптировать международные практики.

Проектная комиссия будет работать в формате еженедельных спринтов. Для ускоренной реализации задач сотрудники профильных ведомств прикомандированы к комиссии на условиях полной занятости.

Напомним, накануне под председательством Президента Казахстана состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам развития транспортно-логистической отрасли. По итогам заседания за упущения в работе Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру Марату Карабаеву.