Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана прокомментировало резкое заявление депутата Мажилиса Мурата Абенова, обвинившего ведомство в утечке персональных данных граждан и "соучастии в схемах мошенничества с зарубежными структурами", передаёт BaigeNews.kz.

В официальном ответе министерство заявило, что проведённый анализ Telegram-ботов показал: используемая ими информация поступает не из актуальных баз госорганов, а из старых утечек, открытых источников и сторонних сервисов, таких как GetContact. Этот сервис, как отметили в Минцифры, уже ограничен на территории Казахстана в связи с нарушением законодательства.

"Ссылки на такие Telegram-боты переданы в уполномоченные органы для проверки. Ранее уже были заблокированы более 30 подобных ресурсов", — отметили в министерстве.

Также Минцифры призвало казахстанцев не пользоваться подобными сервисами и не распространять личную информацию в открытом доступе. Гражданам предлагают сообщать о таких ботах на почту kib@mdai.gov.kz или по номеру 8 (7172) 649-405.

В заключение ведомство подчеркнуло, что продолжит совместно с правоохранительными органами работу по обеспечению цифровой безопасности и защите персональных данных.

Ранее депутат Мурат Абенов заявил, что в открытом доступе в Telegram распространяется бот, через который можно получить личную информацию почти о любом гражданине Казахстана, включая ИИН, номера телефонов, адреса, сведения о родственниках, транспорте и недвижимости. Он обвинил чиновников в "прямом предательстве" и потребовал срочной реакции правоохранительных органов.