Минцифры и NVIDIA договорились о запуске образовательных программ в Казахстане

Делегация министерства цифрового развития посетила главный офис компании NVIDIA в Сан-Франциско. В ходе визита представлена вся линейка продуктов компании, включая последний революционный чип Blackwell. Также обсуждались перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта и суперкомпьютерных технологий, передаёт BaigeNews.kz.

В результате переговоров с Nvidia достигнуто соглашение о запуске образовательных программ по искусственному интеллекту в учебных заведениях Казахстана в рамках программы Deep Learning Institute. Также будет проведена локализация образовательного контента на казахский язык.

Кроме того, планируется проведение хакатонов и буткемпов по искусственному интеллекту, чтобы выявить и поддержать талантливых молодых специалистов в этой области. Эти мероприятия помогут развивать цифровые навыки у молод`жи и укрепят позиции Казахстана как центра инноваций в регионе.

Министерство также проводит активную работу по созданию вычислительных мощностей с использованием чипов NVIDIA для развития искусственного интеллекта в Казахстане.