Минцифры и NVIDIA договорились о запуске образовательных программ в Казахстане
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Делегация министерства цифрового развития посетила главный офис компании NVIDIA в Сан-Франциско. В ходе визита представлена вся линейка продуктов компании, включая последний революционный чип Blackwell. Также обсуждались перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта и суперкомпьютерных технологий, передаёт BaigeNews.kz.
В результате переговоров с Nvidia достигнуто соглашение о запуске образовательных программ по искусственному интеллекту в учебных заведениях Казахстана в рамках программы Deep Learning Institute. Также будет проведена локализация образовательного контента на казахский язык.
Кроме того, планируется проведение хакатонов и буткемпов по искусственному интеллекту, чтобы выявить и поддержать талантливых молодых специалистов в этой области. Эти мероприятия помогут развивать цифровые навыки у молод`жи и укрепят позиции Казахстана как центра инноваций в регионе.
Министерство также проводит активную работу по созданию вычислительных мощностей с использованием чипов NVIDIA для развития искусственного интеллекта в Казахстане.
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