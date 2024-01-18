Минтруда зарегистрировало 5,6 млн трудовых договоров

По состоянию на 1 января 2003 года в Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД) зарегистрировано около 5,6 млн трудовых договоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

Порядка 1,9 млн были зарегистрированы в 2023 году.

С октября прошлого года на портале HR Enbek появился функционал заключения трудового договора полностью в электронном формате. Этой возможностью воспользовались более 1 тысячи человек и почти 500 работодателей.

Функционал заключения электронного трудового договора (далее – ЭТД) на портале HR Enbek позволяет отойти от использования бумажных версий трудовых договоров, что упрощает как сам процесс его заключения, так и избавляет от необходимости хранения бумажной копии документа.

Портал HR Enbek предоставляет возможность заключения ЭТД для тех предприятий, у которых нет собственных информационных систем. А для предприятий, у которых есть информсистемы, реализована возможность интеграции и передачи сведений о трудовых договорах в Единую систему учета трудовых договоров (далее – ЕСУТД).

Для заключения трудового договора посредством портала HR Enbek потребуется всего несколько шагов.

Так, работодателю необходимо пройти авторизацию, создать проект ЭТД при помощи удобного конструктора, либо приложив готовый файл, и отправить работнику на согласование.

В свою очередь работник, авторизовавшись на портале или в мобильном приложении HR Enbek подписывает проект ЭТД с помощью ЭЦП, QR или mGovMobile.

После этого работодателю поступает уведомление о подписании работником ЭТД, и он может также подписать документ.

Сведения по трудовому договору автоматически отправляются на регистрацию в ЕСУТД.

На сегодняшний день есть организации с действующими кадровыми информсистемами, где заключение ЭТД происходит на их собственных платформах, а сведения по договорам направляются работодателями в ЕСУТД через портал HR Enbek. После проведения интеграции их информсистем с ЕСУТД процесс передачи данных будет автоматизирован.