Минтруда зарегистрировало 5,6 млн трудовых договоров
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По состоянию на 1 января 2003 года в Единой системе учета трудовых договоров (ЕСУТД) зарегистрировано около 5,6 млн трудовых договоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.
Порядка 1,9 млн были зарегистрированы в 2023 году.
С октября прошлого года на портале HR Enbek появился функционал заключения трудового договора полностью в электронном формате. Этой возможностью воспользовались более 1 тысячи человек и почти 500 работодателей.
Функционал заключения электронного трудового договора (далее – ЭТД) на портале HR Enbek позволяет отойти от использования бумажных версий трудовых договоров, что упрощает как сам процесс его заключения, так и избавляет от необходимости хранения бумажной копии документа.
Портал HR Enbek предоставляет возможность заключения ЭТД для тех предприятий, у которых нет собственных информационных систем. А для предприятий, у которых есть информсистемы, реализована возможность интеграции и передачи сведений о трудовых договорах в Единую систему учета трудовых договоров (далее – ЕСУТД).
Для заключения трудового договора посредством портала HR Enbek потребуется всего несколько шагов.
Так, работодателю необходимо пройти авторизацию, создать проект ЭТД при помощи удобного конструктора, либо приложив готовый файл, и отправить работнику на согласование.
В свою очередь работник, авторизовавшись на портале или в мобильном приложении HR Enbek подписывает проект ЭТД с помощью ЭЦП, QR или mGovMobile.
После этого работодателю поступает уведомление о подписании работником ЭТД, и он может также подписать документ.
Сведения по трудовому договору автоматически отправляются на регистрацию в ЕСУТД.
На сегодняшний день есть организации с действующими кадровыми информсистемами, где заключение ЭТД происходит на их собственных платформах, а сведения по договорам направляются работодателями в ЕСУТД через портал HR Enbek. После проведения интеграции их информсистем с ЕСУТД процесс передачи данных будет автоматизирован.
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