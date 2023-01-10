Минтруда сократил квоту для иностранных рабочих в Казахстане на 2023 год

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Министерство труда и социальной защиты населения сократило квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 0,7 процента, до 22,2 тысячи единиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Квота на привлечение иностранных работников в 2023 году определена по четырём категориям: 949 разрешений первой категории (руководители и их заместители), 5 313 разрешений – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвёртой (квалифицированные рабочие) категориям – 10 818 и 2 100 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 3 080 человек.

Как сообщили в Минтруда, в 2023 году квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах установлена в размере 3,2 процента по отношению к численности рабочей силы в республике, или 296,7 тысячи единиц.

Напомним, в 2022 году местными исполнительными органами работодателям было выдано и продлено 13,4 тысячи разрешений для привлечения на работу иностранцев, что составило 63,5 процента от перераспределенной квоты (21,1 тысячи).

Сейчас разрешение на работу в Казахстане имеют 13 951 иностранный гражданин.

В 2022 году квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах была установлена в количестве 300 тысяч единиц. Местными исполнительными органами выдано 272 002 разрешения.