Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане

Фото: gov.kz

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК создана специальная рабочая группа по разработке новой методики определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличить её размер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

"В 2022 году МЗП составляет 60 тысяч тенге, а с первого января 2023 года будет увеличена до 70 тысяч тенге. Таким образом, за два года размер МЗП поднимется на 65 процентов (41 процент в 2022 году и 17 процентов в 2023 году). Данная мера приведёт к росту денежных доходов 1,6 миллиона наёмных работников с зарплатой на уровне минимальной. Разработка методики определения МЗП позволит поэтапно увеличивать её размер", - говорится всообщении.

В состав рабочей группы вошли представители центральных государственных органов, социальных партнёров, а также эксперты в области оплаты труда. В министерстве отметили, что при разработке методики они опираются на социально-экономические показатели и подходы определения размера МЗП, применяемые в мировой практике.

"Учитывая международный опыт, можно рассмотреть несколько вариантов, которые будут эффективны для Казахстана. Первый из них – комплексный подход, использующий множество факторов, таких как анализ стоимости жизни, стоимость потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, уровень инфляции, уровень роста экономики, уровень средней и медианной заработной платы. Такой подход применяется в большинстве стран Евросоюза. Второй – определение МЗП исходя из медианного дохода. Международная организация труда считает, что МЗП должен составлять как минимум 50 процентов от медианной заработной платы. Подобный подход используется в таких странах как Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланды и Малайзия", - отметили в ведомстве.

При применении такого подхода традиционно уровень МЗП устанавливается ежегодно, он не может быть снижен и не может быть ниже прожиточного минимума. Разработку методики определения МЗП планируется завершить в 2023 году.