Минтруда предлагает изменить правила назначения адресной социальной помощи в РК
Одно из ключевых нововведений — возможность получения информации о расходах претендента.
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Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект изменений в действующие правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи. Документ опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 5 мая, передаёт BaigeNews.kz.
Проект разработан по поручению Президента, озвученному на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года. Основная цель — усовершенствовать механизм предоставления соцпомощи и более точно определять нуждаемость граждан с учётом их доходов и расходов.
Одно из ключевых нововведений — возможность получения информации о расходах претендента: операции по банковским счетам, займы (кроме ипотечных), микрокредиты, сбережения и депозиты.
Данные будут запрашиваться только с согласия самого заявителя.
В проекте подчёркивается, что изменения не приведут к дополнительным расходам из бюджета и не вызовут негативных последствий.
Ранее в Минтруда сообщили, что более 50 тысяч казахстанских семей выбрались из бедности с помощью АСП.
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