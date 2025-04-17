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  • 17 Апреля, 17:20
  • BAIGENEWS

Минтруда предлагает изменить правила назначения адресной социальной помощи в РК

Одно из ключевых нововведений — возможность получения информации о расходах претендента.

Сегодня, 15:50
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50
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Фото: baigenews.kz

Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект изменений в действующие правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи. Документ опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 5 мая, передаёт BaigeNews.kz.

Проект разработан по поручению Президента, озвученному на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года. Основная цель — усовершенствовать механизм предоставления соцпомощи и более точно определять нуждаемость граждан с учётом их доходов и расходов.

Одно из ключевых нововведений — возможность получения информации о расходах претендента: операции по банковским счетам, займы (кроме ипотечных), микрокредиты, сбережения и депозиты.

Данные будут запрашиваться только с согласия самого заявителя.

В проекте подчёркивается, что изменения не приведут к дополнительным расходам из бюджета и не вызовут негативных последствий.

Ранее в Минтруда сообщили, что более 50 тысяч казахстанских семей выбрались из бедности с помощью АСП.

 

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