В Казахстане предложили ввести нормы против сексуальных домогательств на рабочем месте, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана намерено усилить защиту работников от сексуальных домогательств (харассмента) на рабочем месте. На портале "Открытые НПА" опубликован проект закона о внесении изменений в Трудовой кодекс. Обсуждение документа продлится до 15 мая.

Одной из ключевых проблем, обозначенных в пояснении к проекту, является отсутствие правового определения сексуальных домогательств, чётких процедур подачи жалобы и механизмов защиты. По результатам соцопросов, с неэтичным поведением на рабочем месте сталкиваются до 30% работников, но действующая система не обеспечивает эффективной защиты.

В Минтруда также отметили, что Казахстан пока не ратифицировал Конвенцию Международной организации труда №190, которая закрепляет международные обязательства государств по борьбе с насилием и домогательствами в трудовой сфере. Однако, как отмечается, страна должна двигаться в этом направлении.

Законопроект предлагает ввести юридическое определение харассмента, установить механизмы внутреннего реагирования, а также предусмотреть санкции для нарушителей. Такие нормы уже действуют во многих странах, включая Францию, Канаду и Южную Корею.

Ранее в соцсети threads появилось сообщение казахстанца, подруги которой домогались в поезде.