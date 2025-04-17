50,9 тысяч семей, получавших адресную социальную помощь в 2024 году, вышли из состояния бедности благодаря мерам государственной поддержки. Об этом заявили в Минтруда, передаёт BaigeNews.kz.

За указанный период АСП получили 413,7 тысяч человек из 78,1 тысяч семей на общую сумму 39,5 млрд тенге.

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечается в Туркестанской – 15,8 тысяч семей (20,3%) области, г. Шымкент – 8,8 тысяч семей (11,3%), Алматинской – 6,1 тысяч семей (7,8%), Кызылординской – 6,4 тысяч семей (8,1%) областях.

В числе регионов, имеющих наименьшее количество получателей АСП, Улытау – 363 семей (0,5%), Атырауская – 840 семей (0,9%), Северо-Казахстанская – 1,2 тысяч семей (1,5%) области.

В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 66,6%, или 275,5 тысяч человек; работающие граждане – 17,8%, или 59,8 тысяч человек; лица, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми и лицами с инвалидностью – 12,2%, или 50,3 тысяч человек; оставшиеся 3,4% приходятся на другие категории граждан.

Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка.

- содействие занятости путем трудоустройства, направления на обучение, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела и другое.

К слову, с 1 января 2025 года для оцифровки деятельности участковых комиссий, осуществляющих обследование материального положения семей, претендующих на АСП, внедрено мобильное приложение. Эта мера направлена на снижение коррупционных рисков при вынесении решения о назначении соцпомощи, а также определения геолокации заявителя и фотофиксации его материального положения.