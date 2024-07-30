Минтранспорта проведет проверку всех воздушных судов в зонах отдыха

Министр транспорта Марат Карабаев на брифинге в правительстве прокомментировал падение гидросамолета с людьми в воду на Алаколе, передаёт BaigeNews.kz.

Марат Карабаев сообщил, что будет проводиться проверка всех воздушных судов, которые представляют свои услуги в зонах отдыха.

"Безусловно, будем проводить. Первое, такого типа дельтаплан, либо же, допустим, самолет АН-2. По самолетам АН-2 – у нас есть 263 единицы, а летную годность имеют всего 94, а остальные не имеют. Безусловно, имеется фактор, когда совершается правонарушение, и, не имея летной годности и сертификата годности пилота, совершаются облеты. Что было в том числе в отношении и дельтаплана", - заявил он.

По его словам, по всем фактам будет проводиться дополнительная проверка и в отношении АН-2, и дельтаплана.

"Каждый летательный аппарат на определенный срок, то есть в течение года, в течение трех лет получает сертификаты летной годности, но данный тип не получал сертификаты летной годности. В связи с этим министерством принято решение проводить комплексную проверку всех воздушных судов и летательных аппаратов на подобие дельтапланов, в том числе самолета АН-2", - резюмировал глава Минтранспорта.

Ранее сообщалось, что туристы упали с гидросамолета на Алаколе.