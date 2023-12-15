Минтранспорта даст интернет на дороги страны

В рамках нацпроекта "Доступный интернет" запланировано обеспечить республиканские и основные областные дорог мобильным интернетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта.

Министр транспорта Марат Карабаев и глава министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин провели онлайн-встречу по вопросам обеспечения транспортных магистралей мобильным и спутниковым интернетом. В обсуждении приняли участие операторы связи и представители нацкомпаний "Қазавтожол" и "Қазақстан темір жолы".

Руководитель МЦРИАП сообщил, что для обеспечения дорог доступом к интернету запланировано установить 487 антенно-мачтовых сооружений в 2024 году. После этого охват мобильным интернетом составит 17 тыс. км автодорог. Подробное видение реализации этой задачи до 23 декабря текущего года подготовят специалисты Комитета автомобильных дорог, "КАЖ" и Комитета телекоммуникаций МЦРИАП.

Комитет железнодорожного и водного транспорта МТ РК и АО "ҚТЖ" совместно с комитетом Минцифры подготовят видение по организации пилотного проекта обеспечения спутниковым интернетом на интенсивном железнодорожном маршруте и карта покрытия мобильной связью и интернетом всех магистральных железнодорожных путей.