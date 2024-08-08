Минтранс оштрафовал три авиакомпании и четырёх пилотов в Казахстане
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В министерстве транспорта подвели промежуточные итоги внеплановых проверок эксплуатантов гражданских воздушных судов лёгкой и сверхлёгкой авиации. К административной ответственности привлекли три авиакомпании малой авиации и четырёх пилотов, передаёт BaigeNews.kz.
Выявлено четыре случая, когда командир воздушного судна осуществлял полёты без действующего свидетельства пилота.
Кроме того, полёты выполнялись без судовой и полётной документации, без предоставления в орган обслуживания воздушным движением плана полёта, проводилось техническое обслуживание ВС без предоставления свидетельства авиационного персонала.
В августе запланировано ещё шесть проверок эксплуатантов.
"На три авиакомпании малой авиации и четырёх пилотов наложены 11 штрафов за допущенные нарушения нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации РК", - сообщили в министерстве транспорта.
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