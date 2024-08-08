Минтранс оштрафовал три авиакомпании и четырёх пилотов в Казахстане

Выявлено четыре случая, когда командир воздушного судна осуществлял полёты без действующего свидетельства пилота.

Кроме того, полёты выполнялись без судовой и полётной документации, без предоставления в орган обслуживания воздушным движением плана полёта, проводилось техническое обслуживание ВС без предоставления свидетельства авиационного персонала.

В августе запланировано ещё шесть проверок эксплуатантов.