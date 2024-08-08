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Минтранс оштрафовал три авиакомпании и четырёх пилотов в Казахстане

Сегодня, 15:22
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22
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Фото: pxhere.com

В министерстве транспорта подвели промежуточные итоги внеплановых проверок эксплуатантов гражданских воздушных судов лёгкой и сверхлёгкой авиации. К административной ответственности привлекли три авиакомпании малой авиации и четырёх пилотов, передаёт BaigeNews.kz.

Выявлено четыре случая, когда командир воздушного судна осуществлял полёты без действующего свидетельства пилота.

Кроме того, полёты выполнялись без судовой и полётной документации, без предоставления в орган обслуживания воздушным движением плана полёта, проводилось техническое обслуживание ВС без предоставления свидетельства авиационного персонала.

В августе запланировано ещё шесть проверок эксплуатантов.

"На три авиакомпании малой авиации и четырёх пилотов наложены 11 штрафов за допущенные нарушения нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации РК", - сообщили в министерстве транспорта.

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