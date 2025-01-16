Министерство транпорта Казахстана опубликовало новое заявление по факту крушения самолета близ Актау 25 декабря 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта РК продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации Предварительного отчета Комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника.

Напомним, что Комиссия опубликует Предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО", - говорится в сообщении.