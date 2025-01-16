Крушение самолета под Актау: в Минтранспорта сделали заявление
Комиссия по расследованию крушения самолета в Актау не будет комментировать неофициальные данные из интернета.
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Министерство транпорта Казахстана опубликовало новое заявление по факту крушения самолета близ Актау 25 декабря 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.
"Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта РК продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации Предварительного отчета Комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника.
Напомним, что Комиссия опубликует Предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 декабря под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.
Позже стало известно, что на место крушения самолёта в Актау вылетел глава МЧС РК. Также сообщалось, что врачи сообщили о состоянии госпитализированных в результате крушения самолёта под Актау.
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