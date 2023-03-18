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Минторговли: в Казахстане снизились цены на овощи
За прошедшую неделю цены на социально значимые овощи совокупно снизились на 0,3 процента. Как отмечают в Министерстве торговли страны, это результат товарных интервенций, начатых Правительством в начале февраля этого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Сегодня на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина были рассмотрены итоги ценовой ситуации за неделю на социально значимые продукты и меры по укреплению тренда на дальнейшее снижение.
"Вторую неделю подряд снижаются цены на социальные продукты питания в Мангистауской области (-0,1 процента), на этой неделе отмечается снижение и в Туркестанской области(-0,1 процента). При этом в Туркестанской области подешевели практически все социальные овощи, в Мангистауской снизились цены на картофель и капусту. Число точек реализации овощей по стране по социальным ценам увеличилось с 682 на начальном этапе интервенций до 1015. В целом, за счет снижения цен на овощи, наблюдается замедление роста цен на СЗПТ практически по всем регионам. Предлагаем всем СПК пролонгировать работу с данными торговыми точками, и тогда на следующее межсезонье в каждом регионе будет база торговых объектов, влияющая на ценообразование", — отметил и.о. председателя Комитета торговли МТИ Айдар Абильдабеков.
Общий индекс цен на СЗПТ за неделю вырос на 0,1 процента, что является рекордно низким уровнем с начала года (за аналогичную неделю 2022 года рост цен зафиксирован на уровне 5,6 процента). Увеличение обусловлено некоторым повышением цен на молочные продукты в общей корзине СЗПТ (масло сливочное, кефир, творог, молоко). Оперативно министерствами торговли и сельского хозяйства были проведены совещания с производителями молочной продукции, в рамках которых были достигнуты договоренности сохранять действующие цены.
Также на совещании обсудили ход работы регионов по контрактации осеннего урожая. Эти договоры согласно новым типовым правилам реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ должны были быть заключены до 1 февраля этого года.
Со стороны Комитета торговли предложено законтрактовать осенний лук по 62-70 тенге, а с учетом хранения до весны — по 90 тенге.
"Работать нужно системно и очень активно, другого способа просто нет. Мы видим результаты разбронирования сформированных осенью запасов, впервые в межсезонье началась снижение цен на овощи. И эту работу надо продолжать: у кого мало запасов по отдельным овощам, договоритесь с регионами, где есть излишки, эту информацию вам предоставит Министерство сельского хозяйства, и обеспечьте стабильность поставок овощей по индикативным ценам. Ускорить работу по контрактации раннего и осеннего урожаев этого года, из осеннего формируются запасы на весну 2024 года. Мы должны удержать продуктовую инфляцию на нынешнем уровне и создать запасы по низким ценам на следующий год", — подчеркнул Серик Жумангарин.
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