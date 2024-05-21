Казахстан намерен нарастить экспорт в Китай в 2,5 раза

В 2023 году Казахстан нарастил экспорт готовой продукции. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев на заседание правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Расширилась география экспорта до 135 стран. Тогда как в 2022 году было 129 стран. Уувеличились поставки готовой продукции в азиатские страны: Китай – 8%, Южная Корея – 26%, Вьетнам – 46%. При росте экспорта услуг на 29%, наблюдается снижение поставок по промышленным товарам, таким как медь, ферросплавы, цинк, серебро, нефтепродукты. Падение связано с внешними факторами, как волатильность мировых цен, снижение спроса и обострение конкуренции на целевом рынке. Вместе с тем, выросли физические объемы поставок переработанной продукции АПК: муки - на 1,1%, подсолнечного масла - более чем на 55,5%, напитков – на 42,8%", - сообщил Арман Шаккалиев.

По его словам, для наращивания экспорта сейчас взят фокус на Китай.

"Мы ставим цель – в среднесрочной перспективе увеличить экспорт готовой продукции в 2,5 раза и довести до 12,5 млрд долларов", - отметил глава Минторговли.

Прорабатывается также увеличение поставок высокомаржинальных товаров, таких как охлажденное мясо баранины, мясо птицы и субпродукты, на которые имеется высокий спрос, в странах Ближнего Востока.