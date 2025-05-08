Минторг и акиматы расширяют ярмарки для стабилизации цен на продукты
Цены под контролем: в Казахстане усиливают контроль за вывозом и расширяют ярмарки.
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Министерство торговли и интеграции РК усиливает меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передаёт BaigeNews.kz.
На совещании с участием представителей госорганов и акиматов обсуждена текущая ценовая ситуация и шаги по сдерживанию роста цен. По данным Бюро национальной статистики, с 22 по 29 апреля индекс цен на СЗПТ увеличился на 0,3%, что ниже показателя прошлой недели (0,4%).
Зафиксировано снижение цен на яйца (-0,5%), творог (-0,2%), сливочное масло, говядину, курятину и молоко (-0,1%). Цены на муку, хлеб, рис и рожки остались стабильными.
Особое внимание было уделено сдерживанию роста цен на говядину, чему способствует проведение ежедневных сельскохозяйственных ярмарок без участия посредников.
Для дальнейшей стабилизации рынка Минторг и регионы договорились:
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увеличить количество ярмарок и торговых площадок;
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обеспечить такие площадки инфраструктурой (включая передвижные ветлаборатории);
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усилить контроль за вывозом сельхозпродукции;
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внедрить "зелёный коридор" для ускоренного импорта овощей по заявкам от акиматов.
Основная цель — ценовая доступность продуктов для населения и насыщение рынка качественной продукцией.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за год социально значимые продовольственные товары в среднем подорожали на 6,2%.
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