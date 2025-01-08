Минсельхоз Казахстана с нового года ввел встречные обязательства для получателей субсидий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еldala.kz.

Для сохранения господдержки фермеры теперь должны ежегодно поддерживать на прежнем уровне или увеличивать производство продукции. При неисполнении данного требования в течение двух лет подряд фермеры будут лишены доступа к системе субсидирования.

Встречные обязательства введены приказом Минсельхоза от 20 декабря 2024 года "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан". Изменения коснулись правил субсидирования растениеводства, животноводства и правил субсидирования затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции.

Для подтверждения исполнения встречных обязательств фермеры должны будут вносить в ГИСС данные об объеме всей произведенной ими продукции и услуг, Далее в информационной системе весь этот объем будет автоматически пересчитан в тенге, исходя из рыночной стоимости. Для этого до 20 января 2025 года МСХ зафиксирует в ГИСС цены на каждый вид продукции на основе данных Бюро национальной статистики. Ответственность за достоверность данных об объеме произведенной продукции несут сами фермеры.

В правилах предусмотрены форс-мажорные обстоятельства, такие как ухудшение природно-климатических условий, фитосанитарная и эпизоотическая ситуация. Для подтверждения форс-мажора фермеру необходимо будет получить справку в уполномоченном органе.

В случае неисполнения встречных обязательств в течение двух лет подряд в первый раз (при отсутствии документов о форс-мажоре) фермер не сможет подать заявку на получение субсидий в течение одного календарного года. При повторном неисполнении обязательств доступ к субсидированию будет прекращен на два года.

Производители ранее высказывали опасения в связи с вносимыми изменениями. Например, молокоперерабатывающие предприятия ведут активный закуп сырья в летний период, когда на рынке большой объем сырого молока. Тогда же ведется и заготовка молочной продукции, в частности, сливочного масла. А большие объемы сбыта приходятся на последующую зиму, то есть, уже на следующий календарный год. В связи с этим, возникают вопросы с подтверждением объема производства в течение одного года. Вместе с тем, лишение предприятий субсидий негативно отразится на всей отрасли, которая в последние годы активно развивалась благодаря господдержке. Например, обеспеченность сливочным маслом в Казахстане достигла 97%, а пять лет назад этот показатель был 74%.