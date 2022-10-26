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Минсельхоз вернул в госсобственность пять миллионов гектаров простаивающих земель
Министерству сельского хозяйства удалось досрочно исполнить план по возврату в госсобственность пяти миллионов гектаров неиспользуемых сельхозземель, которые планировалось вернуть до конца 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт МСХ РК.
"В течение года территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства по республике проведено 1357 внеплановых проверок в отношении владельцев участков на факт законности получения и использования сельхозземель. На сегодняшний день землепользователи приступили к освоению 1,8 миллиона гектаров ранее простаивающих угодий", - говорится в сообщении.
Рабочая комиссия, в состав которой вошли заинтересованные государственные и правоохранительные органы, была сформирована 28 апреля 2022 года по поручению Главы государства. С момента формирования данной комиссии во всех регионах созданы межведомственные группы. Уже девятого августа 2022 года президент был подписал Указ, предусматривающий исключение для проверок по земельным вопросам, что значительно повысило эффективность проводимой работы по изъятию неиспользуемых сельхозугодий.
В Министерстве сельского хозяйства РК сообщили, что работа в этом направлении будет продолжена.
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