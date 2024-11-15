Минсельхоз РК: высокая урожайность ― реальный результат сотрудничества государства и бизнеса

Индекс физического объема сельского хозяйства стал самым высоким за десятилетие.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, открывая работу Первого форума работников сельского хозяйства, сообщил о достижениях отрасли за текущий год, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, благодаря оказанной поддержке со стороны государства в этом году Казахстан собрал рекордные 26,7 млн тонн зерна, более 560 тысяч тонн риса, более 290 тысяч тонн хлопка, 2,9 млн тонн картофеля, 3,9 млн тонн овощей и 3,2 млн масличных культур.

"Это позволит покрыть потребности внутреннего рынка Казахстана и поднять экспортный потенциал. Высокая средняя урожайность сельскохозяйственных культур ― реальный результат сотрудничества государства и бизнеса. В хозяйствах, соблюдающих агротехнику, урожайность достигла от 20 до 40 центнеров с гектара. А в соседних хозяйствах, не соблюдающих агротехнологии, этот показатель не превышал 6 центнеров с гектара. Эти различия подчёркивают важность дальнейшей модернизации агросектора и выравнивания условий производства по всей стране", - сказала министр.

Он также добавил, что в текущем году будет собран рекордный урожай сахарной свёклы ― порядка 1,2 млн тонн. Это позволит загрузить сырьём сахарные заводы и снизить зависимость от импорта сахара.

"2024 год развеял сомнения в том, что казахстанские фермеры могут обеспечить перерабатывающие мощности сырьем, но также и обострил потребность в новом сахарном заводе", - отметил Сапаров.

По итогам 10 месяцев этого года индекс физического объема сельского хозяйства составит 112,8%. Это самый высокий показатель за последнее десятилетие. При этом ИФО растениеводства достиг 118,8%.

Ранее стало известно, что экспорт зерновых из Казахстана стремительно растет.