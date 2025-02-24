Министерством торговли и интеграции совместно с Министерством сельского хозяйства, Союзом птицеводов, отраслевой ассоциацией яичных производителей и Союзом торговых сетей подписало меморандум о сотрудничестве в реализации мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт BaigeNews.kz.

Основой Меморандума является взаимная заинтересованность сторон в обеспечении стабильности цен и повышение социальной ответственности бизнеса.

В рамках заключенного Меморандума Союз птицеводов и Ассоциация приняли на себя обязательство по обеспечению стабильности отпускных цен со складов птицефабрик, а также в своих фирменных магазинах.

В свою очередь, Союз торговых сетей обеспечивает соблюдение торговыми сетями размера предельной торговой надбавки согласно действующему законодательству и не допускает фактов взыскания вознаграждения по реализации яиц данной категории.

Министерство сельского хозяйства для защиты местных производителей рассмотрит вопрос введения ограничения на ввоз пищевого яйца и совместно с Министерством торговли и интеграции примет контрольные меры по недопущению реализации серого импортированного пищевого яйца, а также обеспечат их изъятие из оборота.

Министерство торговли и интеграции в рамках Меморандума проводит мониторинг цен и контролирует соблюдение условий Меморандума.