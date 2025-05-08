С 1 мая по 1 июня 2025 года Министерство сельского хозяйства Казахстана проводит приём заявок от переработчиков на участие в распределении объёмов тарифных квот на ввоз говядины, передаёт BaigeNews.kz.

Общий объём импортной квоты на 2025 год составляет 9 240 тонн.

Процедура осуществляется в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 20 января 2015 года № 30 "Об утверждении Правил распределения объемов тарифных квот между участниками внешнеэкономической деятельности на ввоз в Республику Казахстан отдельных видов мяса".

Для участия необходимо представить следующие документы:

Заявку по установленной форме с указанием запрашиваемого объёма квоты и доли мяса крупного рогатого скота, использованного при производстве готовой продукции по каждому наименованию товара.

Нотариально заверенную копию (или оригинал для сверки) отчёта в органы статистики о производстве и отгрузке продукции за весь предыдущий год. Для индивидуальных предпринимателей — справку о присвоении учетного номера объекту производства пищевой продукции.

Минсельхоз напоминает, что заявки, не соответствующие требованиям или поданные позже установленного срока, рассматриваться не будут.