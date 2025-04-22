Министерство сельского хозяйства продолжает системную работу по актуализации данных о численности поголовья сельскохозяйственных животных, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках модернизации информационной системы "Идентификация сельхозживотных" внедрены новые функции, направленные на улучшение точности учета и предотвращение ошибок при регистрации животных.

Одним из важнейших обновлений стало введение обязательной привязки теленка к индивидуальному номеру его матери. Этот механизм обеспечит достоверный учет происхождения животных и исключит ошибки при внесении данных в систему, повышая точность статистики.

Кроме того, для предотвращения накопления в базе данных ложных сведений, внедрены меры штрафования за несвоевременное оформление выбытия животных с учета по причине "Убой для личного пользования". Это улучшит контроль за правомерным выбытие поголовья, а также обеспечит актуальность данных в системе.

Также обновлен функционал оформления сделок купли-продажи сельскохозяйственных животных. В частности, улучшена передача прав собственности, что исключит ошибки в учете и предотвратит накопление "неопределенного" поголовья.

Система теперь также ограничивает определенные действия при вакцинации животных, что обеспечит соблюдение ветеринарных норм и предотвратит фиктивные сделки.

Кроме того, реализована возможность фиксировать отправку туш на длительное хранение после убоя. Это обеспечит дополнительную прозрачность и контроль за процессом, а также повысит надежность актов экспертизы.