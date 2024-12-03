Разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами начал сокращаться

В Казахстане стал сокращаться разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами. Об этом на заседании Правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает BaigeNews.kz.

"Разрыв между городскими и сельскими школами подтверждается и результатами международных исследований PISA. Однако по сравнению с результатами PISA-2018 показатель разницы в математической и естественной грамотности в 2022 году сократился на четыре-пять баллов, а уровень грамотности чтения остался прежним", - сказал министр.

По его словам, с целью развития потенциала сельских школ Министерством просвещения реализуется проект "Ауыл мектебі – сапа алаңы".

Так, в 50 школах Алматинской области в 2023-2024 учебном году был реализован проект по повышению качества образования по предметам естественно-математического направления с участием международного общественного фонда "Білім-инновация".

В школах Мангистауской области стартовал проект "Отпан", охватывающий 50 школ, из них 35 сельских.

Напомним, в Казахстане в этом году для учащихся двери распахнули 106 новых школ.