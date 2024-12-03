Разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами начал сокращаться
Министерство реализует проект по развитию школ в сёлах.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане стал сокращаться разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами. Об этом на заседании Правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает BaigeNews.kz.
"Разрыв между городскими и сельскими школами подтверждается и результатами международных исследований PISA.
Однако по сравнению с результатами PISA-2018 показатель разницы в математической и естественной грамотности в 2022 году сократился на четыре-пять баллов, а уровень грамотности чтения остался прежним", - сказал министр.
По его словам, с целью развития потенциала сельских школ Министерством просвещения реализуется проект "Ауыл мектебі – сапа алаңы".
Так, в 50 школах Алматинской области в 2023-2024 учебном году был реализован проект по повышению качества образования по предметам естественно-математического направления с участием международного общественного фонда "Білім-инновация".
В школах Мангистауской области стартовал проект "Отпан", охватывающий 50 школ, из них 35 сельских.
Напомним, в Казахстане в этом году для учащихся двери распахнули 106 новых школ.
Самое читаемое
- Жестокое убийство пенсионеров раскрыла полиция в Алматы
- Положила пятимесячную дочь на снег: нерадивую мать выявили благодаря видео
- Причину задержания журналиста Алексея Пивоварова назвали в Узбекистане
- Погода на декабрь: 35-градусные морозы ударят в некоторых областях Казахстана
- Поднимется ли курс доллара до 600 тенге – ответ министра нацэкономики